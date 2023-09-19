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لبنان

دار الفتوى تُعلن موعد ذكرى المولد النبوي

Lebanon 24
19-09-2023 | 02:31
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أعلنت دار الفتوى ان ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445هـ، يوافق 27 أيلول 2023م، وللمناسبة هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بـ"هذه الذكرى العطرة التي تدعو الى التسامح والتراحم والمحبة والأخلاق والتزام ما جاء في السيرة النبوية الشريفة"، سائلا الله أن "يعم الأمن والاستقرار والسلام لبنان والمنطقة".
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