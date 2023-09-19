26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير التربية التقى وفدين من الأساتذة المتعاقدين... وهذا ما طالبه منهم
Lebanon 24
19-09-2023
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار مع ممثل اليونيسف في لبنان ادواردو بيغبدير، بمشاركة فريق العمل في الوزارتين واليونيسف. وتناول البحث مشروع "مكاني". واطلع الجانب اللبناني على مكونات المشروع وأهدافه وانتشاره، سيما وأنه يتناول التعليم غير النظامي ومراكز الخدمة المجتمعية ويشمل متعلمين لبنانيين ونازحين. وبعد المناقشات تم التوافق على تجميد المشروع راهنا، وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة التربية ووزارة الشؤون واليونيسف، لدراسة أهداف المشروع وطريقة العمل والإجابة على التساؤلات المطروحة. وتعهدت اليونيسف بإيداع الوزارتين ملفا كاملا عن المشروع ليتم على أساسه اتخاذ القرار المتعلق بمساره ومتابعته بصورة رسمية تؤمن مصالح جميع المعنيين.
Advertisement
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد موسع من الأساتذة المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني وموظفي المكننة. ورحب بهم ووضعهم في أجواء التحضيرات للعام الدراسي، مشيرا إلى ورشة العمل المنعقدة في مجلس النواب في هذا السياق، والمواضيع والتوجهات نحو تصحيح وضع المتعاقدين والتوصيات في هذا الخصوص. كما بحث في مطالبهم لجهة أجر الساعة وبدل النقل الذي يقبضونه للمرة الأولى. ووضعهم في صورة المرسوم الصادر مع مفعول رجعي حول رفع أجر الساعة، وكذلك صدور مرسوم سلفة الخزينة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة على أن تصل الدفعة الأولى نهاية هذا الشهر لتغطية بدلات الإنتاجية.
وطالب المتعاقدون بدخول الملاك والقبض شهريا والانتساب إلى الضمان وإجراء المناقلات وخفض ضريبة الدخل. وأكدوا التزامهم العمل مع بدء العام الدراسي، آملين حفظ حقوقهم وعدم التعطيل قسريا لكي لا يخسروا ساعاتهم.
واستقبل الوزير الحلبي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور أنطوان شربل على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة. وكان بحث في العام الجامعي والمخصصات المالية للإنتاجية ولصندوق تعاضد الأساتذة. وهنأهم لإنجاز مرسوم الملاك كاشفا أنه يعمل مع رئيس الجامعة ومع الحكومة على إدخال الأساتذة المتعاقدين إلى التفرغ. وشدد الجميع على العمل معا من أجل عام جامعي مستقر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هي مُذيعة في الـ LBCI.. الكشف عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بهذه الجميلة (صور)
Lebanon 24
هي مُذيعة في الـ LBCI.. الكشف عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بهذه الجميلة (صور)
01:11 | 2023-09-19
19/09/2023 01:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" عادت مُجدداً.. إليكم هذا الخبر!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت مُجدداً.. إليكم هذا الخبر!
15:12 | 2023-09-18
18/09/2023 03:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدّولار.. هكذا أصبحَ سعر "نُمرة العمومي" في لبنان
Lebanon 24
بالدّولار.. هكذا أصبحَ سعر "نُمرة العمومي" في لبنان
14:18 | 2023-09-18
18/09/2023 02:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"إستعدّوا".. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ العالم خلال 12 يوماً!
Lebanon 24
"إستعدّوا".. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ العالم خلال 12 يوماً!
14:00 | 2023-09-18
18/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"
Lebanon 24
طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"
08:23 | 2023-09-19
19/09/2023 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:48 | 2023-09-19
"عمليات خاصة" للجيش.. ماذا شهدت العاقورة؟
12:44 | 2023-09-19
مولوي إستقبل الحوت والتقى السعد والكعكي
12:40 | 2023-09-19
من "الشؤون العقارية".. بيانٌ إلى المواطنين
12:24 | 2023-09-19
سفير مصر بحث مع النائبين عون والخير في الاستحقاق الرئاسي
12:16 | 2023-09-19
مؤتمر صحفي لوزير التربية غداً.. هذا ما سيُعلنه
12:10 | 2023-09-19
إطلاق نارٍ الآن داخل عين الحلوة.. هل تجدّدت الإشتباكات؟
فيديو
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
03:01 | 2023-09-18
19/09/2023 20:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
19/09/2023 20:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
19/09/2023 20:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24