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لبنان

مناورات اسرائيلية.. هذا ما يجري عند الحدود

Lebanon 24
19-09-2023 | 02:39
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سمعت صباح اليوم اصوات انفجارات منذ الصباح داخل مزارع شبعا هي عبارة عن تدريبات اسرائيلية.
ولاحقاً، خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية نوع ام كا حرمة الأجواء  اللبنانية من فوق مزارع شبعا وتنفذ طيران دائريا فوق قرى العرقوب المتاخمة للمزارع قبل أن تعود  باتجاه الاراضي المحتلة.
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