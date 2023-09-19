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لبنان

في خلدة.. سطو مسلح وجريح

Lebanon 24
19-09-2023 | 02:41
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اقدم مجهولون على اعتراض شاب واطلاق النار عليه في منطقة خلدة حيث اصيب في ظهره وقاموا بسرقة دراجته النارية .
وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة حيث علم ان حالته خطرة.
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خلدة

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