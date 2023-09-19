في خلدة.. سطو مسلح وجريح

اقدم مجهولون على اعتراض شاب واطلاق النار عليه في منطقة خلدة حيث اصيب في ظهره وقاموا بسرقة دراجته النارية .

وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة حيث علم ان حالته خطرة.

Advertisement