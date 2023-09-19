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لبنان

تحرك اسرائيلي عند الحدود.. واستنفار في الجانب اللبناني

Lebanon 24
19-09-2023 | 03:42
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سجلت صباح اليوم  حركة شبه متواصلة للدوريات الإسرائيلية في البساتين المحاذية للسياج الحدودي داخل مستعمرة المطلة المقابلة لبلدة كفركلا الحدودية.
وفي الجانب اللبناني شوهدت  دوريات مشتركة للجيش واليونيفيل على طول الجانب اللبناني المقابل للمستعمرات الاسرائيلية لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة
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 كما ويسجل  تحليق لطائرات التجسس الإسرائيلية في سماء منطقة مزارع شبعا.
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