طقس متقلب بانتظاركم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم أحيانا مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية، ويحتمل حدوث برق ورعد في البقاع الشمالي اعتبارا من الظهر، مع ضباب كثيف على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب اعتبارا من الأربعاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز على السواحل التركية ويتجه نحو قبرص.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.



تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم أحيانا مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية، ويحتمل حدوث برق و رعد في البقاع الشمالي اعتبارا من الظهر، مع ضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل . يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة فجرا بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهار ، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا على الساحل، سيء أحيانا خصوصا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج شمالا، مائج جنوبا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,24

-ساعة غروب الشمس: 18,38