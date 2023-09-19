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لبنان

سلام: لا قرار برفع الدعم عن ربطة الخبز لا اليوم ولا غدًا

Lebanon 24
19-09-2023 | 03:59
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أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصيف الاعمال أمين سلام في حديث الى"لبنان الحر" ألا قرار برفع الدعم عن ربطة الخبز لا اليوم ولا غداً"، موضحا أن "الكلام عن رفع الدعم مجرد أخبار مضللة لخلق نوع من التوتر في البلد".
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