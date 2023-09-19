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لبنان

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف... مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات العامة

Lebanon 24
19-09-2023 | 05:09
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف والذي يُصادف يوم الأربعاء في 27 أيلول 2023.
 
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مذكرة

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