Advertisement

لبنان

"يمكن الذهاب للأسوأ"... سلام من دار الفتوى: الإقتصاد ليس بخير

Lebanon 24
19-09-2023 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1108878-638307234506068919.png
Doc-P-1108878-638307234506068919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف  الأعمال أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: "كالعادة نحب زيارة هذه الدار الكريمة ونريد أن نبارك لسماحته على التمديد في ولايته اليوم ركيزة وصمام أمان لهذه الطائفة وللوطن وللجميع ووجوده وحكمته وخبرته تقوينا ونحن نحتاج اليها في هذه المرحلة الصعبة. نحن معه ونستنير برأيه وحكمته بكثير من الأمور التي نواجهها كوزراء أو سياسيين في سدة المسؤولية كما الكثير يعرف أن البلد يمر في ظروف صعبة وتحديات كثيرة".
Advertisement

تابع:"نحيي جهوده الكبيرة والوطنية تجاه موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الذي لم يأل جهدا من تأكيد ثوابته الوطنية ودعم نواب الطائفة السنية أيضا الذي بدورهم لا يتأخرون عن القيام في إتمام الاستحقاق الوطني فنحن جميعا نأمل اليوم بحصول انتخاب سريع لرئيس الجمهورية، ولا يكون هناك شغور في مراكز أساسية وعلينا جميعا الإسراع بانتخاب رئيس لتحقيق كل القوانين الإصلاحية ونوجه الشكر لسماحته على كل جهوده ونتمنى له كل التوفيق وسوف نكون لجانبه بكل ما يحتاج اليه".

سئل: هل الوضع الاقتصادي بخير؟ قال:" هذا سؤال كبير وحقيقة نحن عودنا الناس على الصراحة والأمور ليست بخير فالجميع يعلم أن القطاع الخاص جيد وهناك حركة في البلد ولكن لا يمكن القول الاقتصاد بخير، لأن القطاع العام الذي يمثل ما يمثل من قوى عاملة وإدارة في البلد مشلولة ومنهارة فموظف القطاع العام في وضع لا يحسد عليه والقطاع المصرفي مشلول أيضا فلا يمكن الكلام عن تحسن الاقتصاد أو انه بخير قبل أن يكون هناك حركة جدية بإقرار القوانين المطلوبة بغض النظر عن مسار صندوق النقض، فهناك قوانين إصلاحية مطلوبة والقطاع المصرفي يجب أن يتحرك وقبل هذه المرحلة نحن في محور الخطر فلا يوجد تحسن، واليوم نواجه مشاكل ولا تقدم أو تحسن أو انفراجات قبل القيام بالإصلاحات وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وتحديدا موضوع المصارف فلا يمكن إدارة إقتصاد البلد من دون المصارف".

قيل له: نفهم من كلامك من سيء إلى اسوأ؟ أجاب: "إذا استمررنا على نفس المسار من دون خطوات إصلاحية وتفعيل الإدارات والمواقع الدستورية المطلوبة طبعا يمكن الذهاب للأسوأ".

وبالنسبة إلى ما يحكى عن رفع الدعم عن ربطة الخبز، أشار إلى أن "هذه الأخبار مضللة وهناك ناس تحب أن تخلق نوعًا من التوتر في البلد، فلا يوجد رفع دعم منذ عام ولا اليوم، وقرض البنك الدولي مستمر والقمح مازال يصل إلى لبنان وسعر ربطة الخبز بتقارير صدرت أرخص ربطة اليوم في الدول العربية والشرق الأوسط فنريد المحافظة عليها وأن نطول مدى هذا القرض والعمل على أقل ما يمكن أن نؤمن للناس خبزهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2023-09-19
12:44 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:24 | 2023-09-19
12:16 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24