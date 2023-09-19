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لبنان

المفتي دريان التقى وفداً من العشائر العربية

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:08
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب محمد سليمان على رأس وفد من العشائر العربية من مختلف المناطق.

اثر اللقاء قال سليمان:" تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة مع الإخوة الأعزاء من مختلف المناطق اللبنانية، لنبارك له بالتمديد وتجديد الثقة من المجلس الشرعي بالإجماع، وهذا دليل على حكمة ووعي صاحب السماحة في المراحل السابقة والمقبلة بإذن الله تعالى، الذي هو دائما حريص على وحدة هذا البلد وعلى وحدة المسلمين والطوائف كافة، وهو حريص أيضا على انتظام المؤسسات في هذا البلد".
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أضاف: "البدء بانتخاب رئيس جمهورية يحظى بتوافق الجميع والتعاون مع اخواننا واشقائنا العرب، ونحن ايضا شكرنا صاحب السماحة على الجهد الذي يبذله دائما في نبذ الفتن والحفاظ على السلم الأهلي في كل المناطق، خصوصا في خلدة وحرصه على عدم الانجرار لأي فتنة في كل المناطق اللبنانية".

وختم:"ونتمنى لصاحب السماحة التوفيق في مهامه، وحمل الأمانة الكبيرة في هذه الظروف الصعبة. حمى الله لبنان من كل الفتن".
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