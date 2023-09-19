بعد أحداث عين الحلوة... مستشفى صيدا الحكومي يعود الى الخدمة

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أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الجامعي الدكتور أحمد الصمدي في بيان " إعادة فتح المستشفى واستئناف العمل فيه واستقبال المرضى في جميع الأقسام، بعد توقف قسري بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة" .وأمل الصمدي" تثبيت واستمرار الهدوء ليتمكن مستشفى صيدا الحكومي من متابعة القيام بواجبه تجاه المرضى".