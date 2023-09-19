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لبنان

بعد أحداث عين الحلوة... مستشفى صيدا الحكومي يعود الى الخدمة

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:49
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 أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الجامعي الدكتور أحمد الصمدي في بيان " إعادة فتح المستشفى واستئناف العمل فيه واستقبال المرضى في جميع الأقسام،  بعد توقف قسري بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة" .
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 وأمل الصمدي"  تثبيت واستمرار الهدوء ليتمكن مستشفى صيدا الحكومي من متابعة القيام بواجبه تجاه المرضى".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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