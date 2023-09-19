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لبنان

حادث سقوط في منطقة الحريشة.. وجهاز الطوارئ والإغاثة يتحرك

Lebanon 24
19-09-2023 | 07:37
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تعرض السوري "ح.ح" لحادثة سقوط من على سقالة وذلك اثناء عمله في احدى الورش في منطقة الحريشة الشمالية.

وسارع جهاز الطوارئ والاغاثة لنقل الجريح الى مستشقى النيني في طرابلس لتلقي العلاج حيث وُصفت حالته بالمستقرة.
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