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لبنان

روداكوف: لبنان ينتظر حوارا سياسيا صريحا وروسيا ستدعمه باستمرار وبإخلاص

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:19
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صدر عن  السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف البيان التالي:
 
إن المبادئ الأساسية لهيكلية الدولة اللبنانية، تتضمن التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع المتنوع. ومنذ إبرام الميثاق الوطني، اتسم هذا التعايش بروح حسن الجوار وتحقق بفضل التوافق والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية والدينية الرائدة في البلاد.
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منذ ذلك الحين، تغير الكثير في حياة اللبنانيين. أما ما لم يتغير لديهم فهو حبهم لوطنهم الذي يريدون الحفاظ عليه لأنفسهم ولأبنائهم. إن الطريق إلى استعادة السلام والاستقرار، اللذين يمنحان الفرص للتغلب على أي أزمة، يتحقق، كما كان من قبل، من خلال حوار مفتوح وصادق بين الأهالي الوطنيين في هذا البلد.

بهذه الطريقة فقط يمكن التوصل إلى حلول للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني، وضمان تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. فعلى لبنان أن يأخذ مكانه الصحيح في عالم عادل متعدد الأقطاب، آتٍ ليحل محل النموذج الاستعماري الغربي للعلاقات بين الدول.

وباعتبارها أحد مراكز النظام العالمي الجديد، تدعم روسيا باستمرار وبإخلاص، كل جهود تهدف إلى الحفاظ على الأداء الفعال لآليات الدولة اللبنانية، دون أي تدخل أجنبي.
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