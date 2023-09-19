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لبنان

العلاقات الخارجية في "القوات"ستسليم عريضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق في ملف انفجار المرفأ

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:21
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اعلن جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" في بيان" اطلاق سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية هذا الاسبوع، بهدف تسليم عريضة تدعو الامين العام للامم المتحدة ومفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان والدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك برفقة عدد من نواب "الجمهورية القوية "والكتائب و"تجدد "ومستقلين تغييريين.
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على ان تبدأ اللقاءات بعد ظهر اليوم مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتشمل الاتحاد الاوروبي ودول الاعضاء في مجلس الامن والناشطة في مجال دعم قضايا حقوق الانسان".

ويشار الى ان العريضة تحمل ٢٩١ توقيعاً بين نواب وجمعيات لبنانية ودولية واهالي الضحايا والمتضررين.
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