Advertisement

لبنان

فرونتيسكا تسلمت عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ

Lebanon 24
19-09-2023 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1108976-638307431868492229.jpg
Doc-P-1108976-638307431868492229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد نيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في مقر عام المنسقية في اليرزة، ضم النواب: غسان حاصباني ممثلا "الجمهورية القوية"، سليم الصايغ ممثلا "الكتائب اللبنانية" واللواء أشرف ريفي ممثلا "كتلة تجدد"، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.
Advertisement

وسلم الوفد فرونتيسكا عريضة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش تثني على "موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتدعوه إلى الإسراع في تشكيل هذه اللجنة.

وتحمل العريضة ٢٩١ توقيعا من نواب وجمعيات إنسانية وحقوقية لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين.

وناشد الوفد فرونتيسكا "نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني إلى الأمين العام ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والإفراج عن العدالة المعطلة في لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2023-09-19
12:44 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:24 | 2023-09-19
12:16 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24