طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق أجواء الجنوب وتنفذ طلعات استكشافية

خرقت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام. كا" الأجواء فوق مزارع شبعا ونفذت طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا سيما تلك المواجهة للمزارع قبل أن تعود ادراجها باتجاه الاراضي المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

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