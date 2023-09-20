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لبنان

لا تسمية والضغوط مستمرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2023 | 01:15
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في ظل النشاط المتزايد للدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، وهي  مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، كان لافتا إجتماع نيويورك امس بين ممثلي هذه الدول الذي تناول الملف اللبناني، والذي لم يذهب الى إتخاذ قرارات أو توجهات مباشرة.
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وبحسب مصادر مطلعة "فإن الإجتماع وصل الى خلاصة جدية بضرورة الإستمرار في إستراتيجية الضغوط السياسية وطي صفحة المبادرة الفرنسية، بهدف الوصول الى إنتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن".
وتعتبر المصادر ان "اللجنة الخماسية" تدرك جيدا التوازنات في لبنان، لذلك فإن دولها لم ولن تُلزم نفسها بتسمية مرشح دون غيره، لكنها ستزيد حجم الضغوط على القوى السياسية من أجل الوصول الى تسوية تحفظ مصالح هذه الدول".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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