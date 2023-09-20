سوريا لا تريد ضبط الحدود!

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يرى بعض من يتواصل بشكل مباشر ودوري مع القيادة السياسية في سوريا، أن هناك قرارا جديا بالتعاون مع لبنان في قضية النازحين وضبط الحدود، في حال طُلب ذلك بطريقة رسمية او مباشرة.لكن مصادر مطلعة أكدت "أن بعض افرقاء "قوى الثامن من اذار" لديهم شعور بأن دمشق مستفيدة من الوضع القائم، خصوصا وأن الانهيار الإقتصادي في سوريا قد يؤدي الى ردود فعل شعبية لا تحمد عقباها".وتشير المصادر الى "ان إستمرار تدفق النازحين تجاه لبنان وباقي دول الجوار السوري، يخفف من الضغط على دمشق بشكل جدي، ويقلل إمكانية حصول إضرابات إجتماعية في بعض المناطق أيضا".