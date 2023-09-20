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لبنان

تقرير إقتصادي "عكس التيار": هذا واقع القطاع الخاص

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2023 | 01:45
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لفت مصدر وزاري مطلع على سير العجلة الإقتصادية والإنتاجية في لبنان الى أنه من خلال تعاطيه اليومي في سوق الإنتاج وخاصة في القطاع الخاص خلص الى نتيجة مؤكدة أن هذا القطاع إستعاد 90 في المئة من عافيته وعاد وضعه الى ما كان عليه قبل العام 2018.
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المصدر لفت الى أن حجم الصادرات وحتى الواردات تحسن بشكل كبير جداً وأصبح يضاهي ما تحقق سنة 2018،  بالرغم من إنفجار المرفأ".
واعتبر "أن القطاع الخاص اليوم بكل مكوناته خالٍ من الأعباء والديون المصرفية الذي كان يرزح تحتها قبل الأزمة الإقتصادية، وسينتج نمواَ واضحاً في الأشهر المقبلة .


المصدر: لبنان 24

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