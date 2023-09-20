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لبنان

بوحبيب واصل لقاءاته في نيويورك واجتمع الى نظيريه الفاتيكاني والارميني

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:31
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واصل وزير الخارجية والمغتربين في جكومة تصريف الاعمال  الدكتور عبدالله بوحبيب لقاءاته على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتقى في اليوم الثاني، وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر وبحث معه في كيفية إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان ، وضرورة إيجاد حل مستدام للنزوح السوري.
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كما شارك في اعمال إفتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء. 
وإجتمع مع نائب وزير خارجية أرمينيا فاهي فيغوريان الذي وضعه في أجواء الأعمال الحربية الأخيرة في إقليم ناغورني قرة باغ، حيث أسف الوزير بو حبيب لـ"تجدد هذه الاعمال"، ودان "إستهداف المدنيين والابرياء العزل".
كما إجتمع مع المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - الاونيسكو أودري أزولي التي وضعته في أجواء المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان وطلب منها الوزير بوحبيب دعم قطاع التربية والتعليم في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها.
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