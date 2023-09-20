ضُبط بالجرم المشهود.. هذا ما فعله سارق في طرابلس

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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو "م.ج" سوري الجنسية بالجرم المشهود وذلك لاقدامه على سرقة درابزين تابع للجسر بالقرب من لبنان الاخضر في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم اقتياده مع المضبوطات وتسليمه الى فصيلة الميناء لاجراء المقتضى القانوني بحقه.