Advertisement

لبنان

جريحان اثر حادث سير في خلدة

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1109158-638307960676669747.jpg
Doc-P-1109158-638307960676669747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على منصة "إكس"، ان عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٤:٠٠ من تاريخ اليوم، جريحين الى مستشفى الرسول الأعظم أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في خلدة-عاليه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحان بحادث سير مروع.. اصابة احدهما خطيرة
lebanon 24
20/09/2023 20:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان بحادث سيرعلى طريق منتجع عيون السمك- المنية
lebanon 24
20/09/2023 20:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتجية حادث تصادم بين سيارتين في زغرتا
lebanon 24
20/09/2023 20:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع على أوتوستراد جبيل.. والحصيلة 4 جرحى (فيديو)
lebanon 24
20/09/2023 20:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24

جريحان

حادث سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2023-09-20
03:00 | 2023-09-20
02:00 | 2023-09-20
07:43 | 2023-09-20
06:00 | 2023-09-20
13:10 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24