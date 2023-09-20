جريحان اثر حادث سير في خلدة

أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على منصة "إكس"، ان عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٤:٠٠ من تاريخ اليوم، جريحين الى مستشفى الرسول الأعظم أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في خلدة-عاليه.

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