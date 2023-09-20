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لبنان

"على امل يتم التوضيح"... غادة عون: يجب وقف الاشاعات ان بلوم بنك يدفع للقضاة رشوة

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:48
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كتبت المدعية العامة الاستئناقية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة"إكس": "انو بيطلع مع حدا انو بلوم بنك يدفع للقضاة يرشيهم بمنح دون ان ينبري احد من المسؤولين في القضاء، لتكذيب هذا الامر. ووقف هذه الإشاعات. هذا غير مقبول ويمس بشرف كل قاض بالتأكيد غير صحيح وعلى ما اعتقد ان هناك منحا تأتي من صندوق التعاضد وتوزع من خلال بلوم بنك. على امل يتم التوضيح".
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