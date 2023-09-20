ياسين: أصدرت تعميما ومواصفات جديدة ملزمة للحد من التلوث الناتج عن المولدات

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على منصة "إكس":

"أصدرت تعميمًا ومواصفات فنية جديدة ملزمة للحد من التلوث والضرر الناتج عن المولّدات الكهربائية، والتي اصبحت تشكل خطرا صحيا بعد انتشارها بشكل كبير في أحياء المدن والبلدات. يُلزم هذا التعميم معالجة دخان عوادم المولّدات بشكل فوري عبر تزويد عادم المولّد الكهربائي بنظام فعّال وأكثر كفاءة يمكنه إزالة حتّى الجُزيئات الدقيقة، بالإضافة إلى تحديد شروط الحد الأدنى لارتفاع العادم، مع فرض الصيانة الدورية. وسيكون التعميم ساريا على كل المحّركات الترّددية تحت طائلة إيقاف المولّدات المخالفة. ويلحظُ التعميم، ولأوّل مرّة، إلزام أصحاب المولّدات استخدام فلتر سُخام لجُسيمات الديزل للمولّدات ذات الطاقة الحرارية التي تفوق ٢٠٠ كيلوواط. حيث يُعدّ هذا الموضوع نقطةَ تحولٍ للحد من تلوث الهواء. يأتي هذا العمل ضمن الجهود الّتي تقوم به وزارة البيئة لحماية نوعيّة الهواء وفقًا لقانون حماية نوعية الهواء (القانون رقم ٧٨ / ١ تاريخ ٢٠١٨) وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط (المرسوم رقم ٦٢١٢، تاريخ ٢٠٢٠) وقرار ١٦ / ١ تاريخ ٢٠٢٢) والمتعلقة بحماية نوعية الهواء في لبنان.