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لبنان

وزير الثقافة التقى وفدا من نقابات الفنانين

Lebanon 24
20-09-2023 | 03:43
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى وفدا من نقابات الفنانين ضم: فريد ابو سعيد نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ورئيس مجلس صندوق التعاضد الموحد للفنانين في لبنان، ونعمة بدوي نقيب ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان وامين سر مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين في لبنان، ونصري البركس المستشار القانوني لصندوق التعاضد الموحد للفنانين اللبنانين في لبنان، والفنان سعد حمدان عضو مجلس ادارة نائب امين السر في نقابة الممثلين في لبنان، وتداول معهم  شؤونا نقابية وثقافية.
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