حواجز وتفتيش.. نهار أمني في طرابلس

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تقوم وحدات قوى الامن الداخلي بقمع المخالفات في طرابلس ضمن نهار أمني شمالي منذ ساعات الصباح الاولى، حيث تقيم الحواجز امام مصرف لبنان، المعرض، المئتين، دوار اليميني، وساحة القبة، ويتم تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات وحجز الدراجات النارية المخالفة وازالة حواجب الرؤية عن السيارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".