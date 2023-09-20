إطلاق نار على مكتب اشتراك مولدات في طرابلس.. اليكم السبب

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اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار باتجاه مكتب اشتراك مولدات عائد للمدعو يوسف العلي، في محلة السرايا العتيقة في طرابلس، وقد تم اصابة الواجهة الزجاجية للمحل بطلقات نارية، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".ورجحت المعلومات ان يكون اطلاق النار نتيجة اشكال سابق.