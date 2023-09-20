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لبنان

جنبلاط يلتقي كبارة: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى إنتخاب رئيس

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:11
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التقى رئيس الحزب الاشتراكي تيمور جنبلاط السيد سامر كبارة، ومعه رجل الاعمال اشرف سعيد الحلاب، بحضور الوزير السابق وائل ابو فاعور والمستشار حسام حرب. حيث جرى عرض مختلف الاوضاع والمستجدات الراهنة مؤكدين ان الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الحل وإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
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كما وتطرق البحث بقانون الامركزية الادارية الموسعة، وآلية تطبيقه وإنعكاساته على المناطق والمواطنين، على ان لا تتوزع المناطق فيه على اسس طائفية ومصالح شخصية بل على اسس اقتصادية اجتماعية بحت، وان يكون لكل منطقة دورها الاقتصادي، كما وشدد الطرفين على وضع آلية دستورية واضحة للصندوق السيادي وعدم المس بإرادات النفط والغاز التي يجب ان تكون ملك الأجيال القادمة.

وقد دعا كبارة جنبلاط الى زيارة طرابلس والقيام بجولة بمرافقها الحيوية المعطلة، وباسواقها الداخلية والتعرف اكثر على تاريخها ومقوماتها الاقتصادية التي تملكها.

لافتاً الى ان العلاقات التي تربط " آل جنبلاط ومدينة طرابلس" تاريخية، ويجب الحفاظ عليها واستمرارها بكل ودية وإحترام، متمنياً عليه وقوقفه وكتلته الى جانب هذه المدينة المهمشة والمحرومة ودعمها بالمشاريع الآزمة والتي تعيد دورها الريادي في لبنان.
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