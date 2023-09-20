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لبنان

المفتي قبلان: لا يمكن السكوت عن نحر البلد والإمعان بتمزيقه

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:41
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استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اليوم في مكتبه، ممثل الإمام السيد علي السيستاني في لبنان ورئيس جمعية آل البيت الخيرية حامد الخفاف، الذي قدّم دعوة له لحضور مهرجان الصادقين الشعري السادس الذي سيقام تحت عنوان "والله لا يحب الفساد". 
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من جهة أخرى، اعتبر المفتي قبلان، في تصريح اليوم، أنه "لا يمكن السكوت عن نحر البلد والإمعان بتمزيقه، وإصرار البعض على القطيعة الحوارية رغم الكوارث التي تطحن البلد خيانة عظمى"، لافتاً إلى أنه "وبكل صراحة كارتيلات الخارج والداخل وسواتر أممية وغربية لا تهدأ في سياق مشروع ينخر البلد ويمزّق أرضيته وشعبه ودولته، بما في ذلك ضرب بنية لبنان البشرية وإغراقه بالنزوح والجريمة ونسف القوة اللبنانية العاملة والأجيال المتعلمة، واليوم الموسم الدراسي للنازحين وليس للطلاب اللبنانيين".

وأكّد أنه "على الحكومة أخذ قرار بإغلاق جمعيات الأمم المتحدة وجمعيات السفارات وفتح البحر أمام النزوح وقلب الطاولة والضرب بيد من حديد، وأي فوضى في لبنان يعني فوضى في أوروبا". 
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