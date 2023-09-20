بيانٌ مهم من "الأمن العام".. هذا ما جاء فيه

أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بياناً، اليوم الأربعاء، ذكرت فيه " جميع الرعايا العرب و الأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول إقامة مؤقتة) بوجوب تسوية وضعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم أو مباشرة عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي".

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وأضاف البيان: "كذلك، تعلن هذه المديرية المباشرة بتسويات المغادرة للمخالفين من رعايا الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على سمات دخول تلقائية عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام المطار بمجرد انتهاء المهلة المحددة لهم على خاتم الدخول وذلك اعتبارا من 15/10/2023".



وختم: "بالتالي يتوجب على المغادرين جواً الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار، التواجد قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل لإجراء التسوية، وتسديد الرسوم المتوجبة لدى شعبة التسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية وذلك قبل الدخول الى قاعة المسافرين".