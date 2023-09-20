نشرت الإعلاميّة وداد حجّاج عبر حسابها على "فيسبوك" تسجيلاً نادراً يعود للفنانة القديرة السّيدة فيروز وفيه تؤدّي الأخيرة أغنية "مرمر زماني".

وبحسب حجّاج، فقد رافق فيروز خلال الغناء زوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني من خلال العزف على آلة البزق، فيما سُمع أيضاً صوت الإعلامي والشاعر الرّاحل نجيب حنكش الذي قال مُخاطباً فيروز: "آآآه يا دلي.. يا عيوني عَ المرمر.. يقبرني جبينها.. برافو فيروز".