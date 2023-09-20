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لبنان
بتكليف من الحريري.. وفدٌ من "المُستقبل" يزور دريان في دار الفتوى
Lebanon 24
20-09-2023
|
05:54
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفوداً عديدة لتهنئته بمناسبة إجماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على تجديد الثقة به للاستمرار بقيادة الدار.
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وفي السياق، قام وفد من "تيار المستقبل" تقدمه الأمين العام أحمد الحريري ورئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية، بتكليف من الرئيس سعد الحريري، بزيارة دار الفتوى، صباح اليوم، وتقديم التهنئة باسم الحريري إلى مفتي الجمهورية اللبنانية.
وبعد اللقاء، قال أحمد الحريري: "بتكليف من دولة الرئيس سعد الحريري، تشرفنا اليوم كوفد من تيار المستقبل وجمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتقديم تهنئة الرئيس الحريري لسماحته، بتجديد الثقة بحكمته وتواضعه واعتداله وقيادته، للاستمرار بقيادة "دار الفتوى" في هذه المرحلة الصعبة".
أضاف: "اللقاء مع سماحته كان لقاءً من القلب للقلب، نقلنا فيه تحيات الرئيس سعد الحريري لسماحته، وتمنياته بالتوفيق بالولاية الجديدة، وناقشنا فيه صعوبات المرحلة وتحدياتها. وقلنا لسماحته "نحنا معك" كي نكون جميعاً مع الناس لـتمرير هذه المرحلة الصعبة، تحت سقف ثوابت دار الفتوى الوطنية والعربية والاسلامية والإنسانية والأخلاقية، في كل شيء يخدم وحدة الصف، ويحمي الوحدة الوطنية والعيش الواحد والسلم الأهلي، ويعزز منطق التلاقي والحوار والاعتدال، ويصون "دستور الطائف" والمناصفة وهوية لبنان العربية ".
وأمل "أن تتبصر كل الأطراف في خارطة الطريق الانقاذية التي حددها سماحة المفتي في رسالته في ذكرى رأس السنة الهجرية، وأن يكون هناك إرادة وطنية لإنقاذ هذا البلد وشعبه الذي يستحق التضحيات".
وتوجه بالشكر إلى "أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذين تحلوا بمسؤولية كبيرة وأخذوا القرار الذي يخدم مصلحة "دار الفتوى" في هذه المرحلة".
وختم: "إننا ودار الفتوى واحد. ونحن وسيد الدار واحد. هذه لعلاقة امانة من أمانات الرئيس الشهيد رفيق الحريري الغالية، وكانت وستبقى علاقة أهل وعلاقة خير ومحبة لا تنشد إلا مصلحة البلد ومصلحة المسلمين فيه".
كذلك، إستقبل دريان النائب وضاح الصادق، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ووفداً من مجلس إدارة مستشفى الحبتور ضم الدكتور هيثم الصمد، الدكتور ربيع الصمد وصلاح جبارة.
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