27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الوطني الحر": نرحب بحوار محصور بالإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد
Lebanon 24
20-09-2023
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقشت جدول أعمالها، ورحّب رئيس التيار في بدايتها بنواب الرئيس الذين تسلموا مهامهم في الولاية الجديدة.
Advertisement
وأصدرت الهيئة بياناً، أعلنت فيه ان التيار الوطني الحر "يجدد ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصره بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين، وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على اساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديموقراطياً بين المرشحين المطروحين".
وأوضحت الهيئة انها إطلعت على "مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد، اي الأولويات الرئاسية اضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويؤكد التيار على مطالبه بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم ، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على ان يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد".
واعتبرت أن "ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي"، محملة المسؤولية "للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا".
كذلك، رأت الهيئة أنّ "التذرع بالحاجة لمزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة، خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهّده مسبقًا بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص".
وفي هذا المجال أكدت الهيئة "طرح رئيس التيار وجوب الحصول على التزام واضح من الغرب بإعادة النازحين ورفع الحصار عن لبنان في حال رغبت اي من الدول التعاطي بملف انتخابات رئاسة الجمهورية".
ولفتت الهيئة الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "يواصل إرتكاب المخالفات، إذ فضلًا عن محاولته المستميتة لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة من ضمن توقيت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، إجتمع برئيسة جمهورية كوسوفو التي لا يعترف بها رسمياً لا لبنان ولا الاتحاد الاوروبي ولا الأمم المتحدة ولا شيئ يبرر هذه المخالفة إلّا إذا كان هدفها تحقيق مصالح شخصية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل
01:10 | 2023-09-20
20/09/2023 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "غنيمة حرب" في عين الحلوة.. لن تتوقعوا ماذا فعل المسلحون!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "غنيمة حرب" في عين الحلوة.. لن تتوقعوا ماذا فعل المسلحون!
14:00 | 2023-09-19
19/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصرف.. إليك ما سيظهر أمامك
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصرف.. إليك ما سيظهر أمامك
15:09 | 2023-09-19
19/09/2023 03:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
00:15 | 2023-09-20
20/09/2023 12:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تنهي حياة لبنانيّ في أميركا.. هكذا قُتل "حسن" أمام خطيبته! (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة تنهي حياة لبنانيّ في أميركا.. هكذا قُتل "حسن" أمام خطيبته! (صورة)
07:22 | 2023-09-20
20/09/2023 07:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:02 | 2023-09-20
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
03:00 | 2023-09-20
خلال 10 أيَّام.. هذا ما سيجري في عين الحلوة
02:00 | 2023-09-20
ما الذي ينتظره اللبنانيون بعد؟
07:43 | 2023-09-20
ميقاتي يلتقي أردوغان وعباس في نيويورك: ما يجري في عين الحلوة هو إساءة للدولة اللبنانية
06:00 | 2023-09-20
تعيينات "التيار" المتجدّدة.. استفزاز أم دغدغة للمشاعر؟!
13:10 | 2023-09-20
الموفد القطري يصل الى بيروت.. واميركا تطالب باطار زمني لانتخاب رئيس
فيديو
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
12:02 | 2023-09-20
20/09/2023 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
00:15 | 2023-09-20
20/09/2023 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
03:01 | 2023-09-18
20/09/2023 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24