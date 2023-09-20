نائب سابق يكشف علاقته بزواج سمير جعجع.. وهكذا وصفَ "ستريدا" (فيديو)

كشف النائب السّابق إميل رحمة عن وقائع جديدة تشير إلى دوره في زواج النائبة ستريدا طوق جعجع من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع قبل أكثر من 30 عاماً.

وأشار رحمة إلى أنهُ كان وسيطاً بين جعجع وزوجته قبل إرتباطهما رسمياً، وقد أرسله الأول للقاء الأخيرة بعدما رآها في أحد الأماكن، وأضاف: "حينها، زرت منزل عم ستريدا الشيخ جبران طوق، وفي ذلك الوقت كانت تبلغ من العمر 18 عاماً.. كانت ملعونة وذكية.. ما إن رأتني حتى قالت لي: شو.. باعتك الجعجع؟.. عندها، أجبت وقلت: لأ.. جاية سلّم عليك.. فردّت ستريدا بالقول: من إمتين بتجي لعند عمي لحتى تسلم عليي؟".

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التفاصيل في الفيديو المُرفق: