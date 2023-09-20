Advertisement

لبنان

نائب سابق يكشف علاقته بزواج سمير جعجع.. وهكذا وصفَ "ستريدا" (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2023 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1109259-638308131626358940.jpg
Doc-P-1109259-638308131626358940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النائب السّابق إميل رحمة عن وقائع جديدة تشير إلى دوره في زواج النائبة ستريدا طوق جعجع من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع قبل أكثر من 30 عاماً. 
 
وأشار رحمة إلى أنهُ كان وسيطاً بين جعجع وزوجته قبل إرتباطهما رسمياً، وقد أرسله الأول للقاء الأخيرة بعدما رآها في أحد الأماكن، وأضاف: "حينها، زرت منزل عم ستريدا الشيخ جبران طوق، وفي ذلك الوقت كانت تبلغ من العمر 18 عاماً.. كانت ملعونة وذكية.. ما إن رأتني حتى قالت لي: شو.. باعتك الجعجع؟.. عندها، أجبت وقلت: لأ.. جاية سلّم عليك.. فردّت ستريدا بالقول: من إمتين بتجي لعند عمي لحتى تسلم عليي؟".
Advertisement
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق:
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2023-09-20
03:00 | 2023-09-20
02:00 | 2023-09-20
07:43 | 2023-09-20
06:00 | 2023-09-20
13:10 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24