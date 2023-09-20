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لبنان

بلاغ عاجل يخصُّ مدينة بيروت.. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
20-09-2023 | 06:43
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أصدرَ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً حمل الرقم 6920/2023 يتعلق بإزالة الصور والإعلانات والشعارات والصور الغير مرخصة أينما وجدت في مدينة بيروت.
وجاء في البلاغ: "حيث أنّ بعض الاشخاص عمدوا الى تعليق صور ويافطات وإعلانات تعود لانتماءات حزبية وسياسية، كما وإنّ بعض الأشخاص والمؤسسات والشركات تقوم بانتهاز الفرصة لنشر الاعلانات والملصقات الخاصة بهم، في مختلف شوارع العاصمة وعلى أعمدة الانارة وفي الأملاك العامة وعلى جدران الأبنية وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة مما يؤدي الى تشويه وجه العاصمة الحضاري، 
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ولجعل بيروت مدينة خالية من الشعارات الخلافية والتي تؤدي الى الانقسام بين ابنائها، نأمل من جميع المعنيين الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء والتقدم بطلبات التراخيص اللازمة وفقاً للأصول، أو إزالة هذه الصور والإعلانات والشعارات أينما وجدت، والاّ اضطررنا آسفين الى إزالتها على نفقتهم ومسؤوليتهم. علماً بأنه تم تكليف مصلحة النظافة في بلدية بيروت بمؤازرة فوجي إطفاء وحرس بيروت إزالة كافة هذه الشعارات والصور والاعلام والاعلانات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة".
 
 
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