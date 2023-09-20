بلاغ عاجل يخصُّ مدينة بيروت.. ماذا تضمّن؟

أصدرَ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً حمل الرقم 6920/2023 يتعلق بإزالة الصور والإعلانات والشعارات والصور الغير مرخصة أينما وجدت في مدينة بيروت.

وجاء في البلاغ: "حيث أنّ بعض الاشخاص عمدوا الى تعليق صور ويافطات وإعلانات تعود لانتماءات حزبية وسياسية، كما وإنّ بعض الأشخاص والمؤسسات والشركات تقوم بانتهاز الفرصة لنشر الاعلانات والملصقات الخاصة بهم، في مختلف شوارع العاصمة وعلى أعمدة الانارة وفي الأملاك العامة وعلى جدران الأبنية وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة مما يؤدي الى تشويه وجه العاصمة الحضاري،

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