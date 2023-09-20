في شكا.. إطلاق نار يطالُ أحد المنازل

أقدم مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، على إطلاق النار باتجاه منزل أحد المُواطنين في بلدة شكّا - قضاء الكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنّ الحادثة لم تُسفر عن وقوع إصابات وقد اقتصرت الأضرارُ على الماديات.