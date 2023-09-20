كان داخل حديقة منزله.. العثور على جثة "كاهن" في بسكنتا!

توفي الأب إيلي كسرواني في حديقة منزله في بسكنتا وذلك إثر حادثة مجهولة المعالم حتى الآن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائية إلى المكان لكشف ملابسات الوفاة وفتح تحقيقاتٍ بالحادثة.

Advertisement

بدوره، قال النائب رازي الحاج في حديثٍ عبر قناة "الجديد" إنّ "المعلومات الأولية تشير الى عدم وجود جريمة قتل في منزل الأب ايلي كسرواني في عين القبو"، وأضاف: "ننتظر التحقيقات لمعرفة ملابسات ما حصل".

يُشار إلى أنَّ الأب كسرواني هو بروفيسور في علم الموسيقى، كما أنهُ مُلحّن ترتيلة "وحدت يا رب لاهوتك بناسوتنا".