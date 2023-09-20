مُفاجأة عند أحد مداخل عين الحلوة.. ماذا ضبط الجيش؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الجيش ضبط عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة وتحديداً عند حاجز درب السيم، كيساً يتضمنُ رصاصاتٍ لسلاح حربي كان موضّباً داخل "كنبة" تمّ السعيُ لإخراجها من المخيم مع أثاثٍ منزلي بواسطة شاحنة صغيرة.

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