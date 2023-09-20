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لبنان

ميقاتي يلتقي أردوغان وعباس في نيويورك: ما يجري في عين الحلوة هو إساءة للدولة اللبنانية

Lebanon 24
20-09-2023 | 07:43
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، في سياق مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
 
وفي هذا السياق، عقد لقاء مشتركا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
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الرئيس الفلسطيني
 
كذلك عقد رئيس الحكومة اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الأحداث الاخيرة في مخيم عين الحلوة.
 
وقد أكد الرئيس الفلسطيني انه اعطى توجيهاته لانهاء هذه الاحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.  
 
بدورهـ شدد رئيس الحكومة على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.
 
وجدد التأكيد" أن ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

رئيس وزراء العراق
 
كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وجدد له الشكر على وقوف العراق الدائم الى جانب لبنان في كل المجالات، ومتابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية.
وكرر الدعوة الى الرئيس السوداني لزيارة لبنان قريباً.
 
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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
اللقاء بين ميقاتي وأردوغان وعباس:
 
 
 
لقاء ميقاتي مع السوداني:
 
 
 
 
 
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