خبرٌ عاجل عن "الطابع المالي".. إليكم ما سيجري بعد أيام

Advertisement

وأوضحت المديرية أن "خطوتها هذه تأتي في إطار الإجراءات التي وضعتها للتنفيذ وذلك لوضع حد لاحتكار الطوابع المالية وقطعا لبيعها في السوق السوداء".وأكدت المديرية انها "حاضرة لتأمين حاجة السوق التي تسير وفق الآليات النظامية عبر أمناء صناديق طوابع المرخصين في المناطق وهي تدعو المتضررين إلى التعاون معها عبر كشف المستغلين لملاحقتهم وفق الأصول القانونية".