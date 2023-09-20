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لبنان

"الواتسآب" في لبنان يتوقّف عند هؤلاء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2023 | 08:04
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تبيّن أنَّ ناشطين مؤيدين لـ"حزب الله" قد تعرّضوا للحظر على تطبيق "واتساب" مؤخراً من دون معرفة الأسباب.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ البعضَ تمكَّن من إستعادة حسابهِ بعدما مُنع من إستخدامهِ لمُدَّة 3 أشهر تقريباً، وهو أمرٌ حصل مع مسؤولين في الحزب أبرزهم الحاجّة رنا الساحلي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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