"الواتسآب" في لبنان يتوقّف عند هؤلاء!

تبيّن أنَّ ناشطين مؤيدين لـ"حزب الله" قد تعرّضوا للحظر على تطبيق "واتساب" مؤخراً من دون معرفة الأسباب.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنَّ البعضَ تمكَّن من إستعادة حسابهِ بعدما مُنع من إستخدامهِ لمُدَّة 3 أشهر تقريباً، وهو أمرٌ حصل مع مسؤولين في الحزب أبرزهم الحاجّة رنا الساحلي. وبحسب المعلومات، فإنَّ البعضَ تمكَّن من إستعادة حسابهِ بعدما مُنع من إستخدامهِ لمُدَّة 3 أشهر تقريباً، وهو أمرٌ حصل مع مسؤولين في الحزب أبرزهم الحاجّة رنا الساحلي.