من وزير الإتصالات.. بُشرى عن الإنترنت!

أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنَّ أزمة عدم توافر المازوت لسنترالات هيئة "أوجيرو" بدأت تسلك طريقها للحل وذلك بعد الحصول على سلفة بقيمة 750 مليار ليرة.

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وفي إتصالٍ بينه وبين عضو كتلة "الجُمهورية القويّة" النائب رازي الحاج، قال القرم إنَّ "عملية تسليم المازوت سوف تبدأ اعتباراً من مساء اليوم لإعادة خدمة الإنترنت إلى كُل المناطق".



إلى ذلك، أوضح القرم في حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر" أنَّ "مشكلة توقف السنترالات والانترنت عن العمل سببها قلة الموارد المادية"، مشيراً الى انه "لم تصل الى وزارة الاتصالات أي ليرة للصيانة والمازوت منذ 9 أشهر وأكثر"، وقال: "كُنا خلال هذا الوقت نستعير المازوت من المنشآت، الى حين تبلغنا منها التوقف عن اعطائنا هذه المادة".



ولفت القرم إلى أنه اقترح 3 حلول، فقال: "الاول قريب الامد، حيث استلمنا اليوم من وزارة المالية 750 مليار ليرة لبنانية ما سيسهل اعادة تعبئة السنترالات بالمازوت، كما أن هناك هبة صينية بقيمة مليون ونصف المليون دولار من اجل مواد الطاقة الشمسية وسنعمل على ايجاد الاموال من اجل تركيبها، ونأمل ان يلقى ذلك حلا على المدى الطويل من اجل التخفيف من كمية المازوت المستهلكة، فكل مشاكلنا لها علاقة بالطاقة".