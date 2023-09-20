Advertisement

لبنان

من وزير الإتصالات.. بُشرى عن الإنترنت!

Lebanon 24
20-09-2023 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1109293-638308208847091030.jpg
Doc-P-1109293-638308208847091030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنَّ أزمة عدم توافر المازوت لسنترالات هيئة "أوجيرو" بدأت تسلك طريقها للحل وذلك بعد الحصول على سلفة بقيمة 750 مليار ليرة.
Advertisement
وفي إتصالٍ بينه وبين عضو كتلة "الجُمهورية القويّة" النائب رازي الحاج، قال القرم إنَّ "عملية تسليم المازوت سوف تبدأ اعتباراً من مساء اليوم لإعادة خدمة الإنترنت إلى كُل المناطق".

إلى ذلك، أوضح القرم في حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر" أنَّ "مشكلة توقف السنترالات والانترنت عن العمل سببها قلة الموارد المادية"، مشيراً الى انه "لم تصل الى وزارة الاتصالات أي ليرة للصيانة والمازوت منذ 9 أشهر وأكثر"، وقال: "كُنا خلال هذا الوقت نستعير المازوت من المنشآت، الى حين تبلغنا منها التوقف عن اعطائنا هذه المادة".

ولفت القرم إلى أنه اقترح 3 حلول، فقال: "الاول قريب الامد، حيث استلمنا اليوم من وزارة المالية 750 مليار ليرة لبنانية ما سيسهل اعادة تعبئة السنترالات بالمازوت، كما أن هناك هبة صينية بقيمة مليون ونصف المليون دولار من اجل مواد الطاقة الشمسية وسنعمل على ايجاد الاموال من اجل تركيبها، ونأمل ان يلقى ذلك حلا على المدى الطويل من اجل التخفيف من كمية المازوت المستهلكة، فكل مشاكلنا لها علاقة بالطاقة".
 
وأردف: "هناك حل عملنا عليه واخذنا قراراً فيه في مجلس الوزراء، وهو الحصول على حصة من الاتفاقية العراقية اللبنانية في ما يتعلق بتمويل النفط، ومن المتوقع في اواخر شهر تشرين الثاني ان تصلنا كمية من المازوت تؤمن الاستهلاك على فترة سنة فنرتاح نحن والمواطنين".

وعن زيادة التعرفة، قال: "نحن لم نقبض اي فاتورة على التسعيرة الجديدة، وابتداء من آخر الشهر الحالي ستصدر الفواتير على السعر الجديد، فنحن ما زلنا نعمل من خلال التسعيرة القديمة، والاموال التي تجبى تدخل الى وزارة المالية وليس الى وزارة الاتصالات، فالامور كلها متشابكة ببعضها البعض، والاولويات عند وزارة المالية اليوم، الصرف للقطاع الصحي ومواضيع اخرى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2023-09-20
03:00 | 2023-09-20
02:00 | 2023-09-20
07:43 | 2023-09-20
06:00 | 2023-09-20
13:14 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24