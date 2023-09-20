بري استقبل أبو فاعور وزاهر الخطيب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر التطورات السياسية.



كذلك، التقى بري عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وجرى عرضٌ لمختلف المستجدات السياسية.

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