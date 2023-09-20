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لبنان

بيرم التقى وفداً من "الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال"

Lebanon 24
20-09-2023 | 08:50
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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم  اليوم، وفداً من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين برئاسه فؤاد زمحكل.

وأثنى الوفد على ما تقوم به وزارة العمل من انجازات رغم فقدان الموارد المادية لذلك، الأمر الذي سيساهم بإعادة الثقة للمواطن اللبناني تجاه ادارات الدولة.
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وعرض الوفد الاعمال والصناعات التي يهتمون بها ويديرونها، كما عرض له امكان التعاون تجاه الانجازات التي يقوم بها وزير العمل والمساعدة على تطويرها لمصلحة المواطن اللبناني.  

كذلك، استقبل وزير العمل النائب السابق محمد برجاوي على راس وفد من جمعية" الامداد الخيري"، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واطلاق ثلاث دورات تدريبية تتعلق بالحرف والمنتوجات المنزلية في ثلاث مناطق لبنانية متنوعة.

والتقى الوزير بيرم وفداً من شباب اكاديمية "روبوغيكيس "الذين تأهلوا الى المسابقة الدولية العالمية للروبوتات ضمن 10 فرق دولية.
 
ويقوم مشروع شباب الأكاديمية على بناء اضخم مزرعة لألواح الطاقة الشمسية البديلة، وكانت زيارتهم لوزير العمل هي لشكره على تشجيعهم في معرض "صناعتي" الذي حصل منذ فترة. 
 
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