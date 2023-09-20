Advertisement

لبنان

وثيقة لـ"إفادة سكن" غير مألوفة في لبنان.. شاهدوا الصورة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-09-2023 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1109299-638308225288449143.jpg
Doc-P-1109299-638308225288449143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورةً تُظهر وثيقة "إفادة سكن" صادرة عن منظمة الـ"UNHCR" في لبنان، وقد أثيرت تساؤلات عديدة بشأنها وعمّا إذا كان يحق للمنظمة المذكورة إصدار وثيقة من هذا النوع في ظلّ وجود "مخاتير" مُعتمدين رسمياً لدى الدولة اللبنانية.
Advertisement
 
مصادر معنية بعمل المخاتير في لبنان قالت لـ"لبنان24" إنَّ هذا المستند قانونيّ وهو مُتفق عليه بين المديرية العامة للأمن العام والـUNHCR، ويتمُّ منحه فقط للسوريين الذين يريدون تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام من أجل الحصول على إقامة رسمية في لبنان لمُدّة سنة واحدة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2023-09-20
03:00 | 2023-09-20
02:00 | 2023-09-20
07:43 | 2023-09-20
06:00 | 2023-09-20
13:14 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24