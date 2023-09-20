تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورةً تُظهر وثيقة "إفادة سكن" صادرة عن منظمة الـ"UNHCR" في لبنان، وقد أثيرت تساؤلات عديدة بشأنها وعمّا إذا كان يحق للمنظمة المذكورة إصدار وثيقة من هذا النوع في ظلّ وجود "مخاتير" مُعتمدين رسمياً لدى الدولة اللبنانية.

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