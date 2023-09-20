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لبنان

البيسري عرض الأوضاع مع سفير الهند

Lebanon 24
20-09-2023 | 09:08
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إستقبلَ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمان شيخ في زيارة تعارف، وعرض معه الأوضاع العامة وسُبل التنسيق بين السفارة الهندية والمديرية العامة للأمن العام.
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وتمنّى اللواء البيسري للسفير الهندي التوفيق في مهامه الجديدة.

 
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