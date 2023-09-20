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لبنان

لا تمرّوا بمنطقة الشويفات يوم الخميس.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-09-2023 | 09:41
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الامن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
"ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بحفر الطريق الممتدّ من الـ "سبوت مول" - الشويفات المسلك الغربي باتّجاه خلدة لغاية صيدليّة الورديّة خلف محطّة الطويل، من الطريق المحاذي لصيدليّة الورديّة لغاية سنتر الفاكهاني قبل مفرق عرمون باتجاه خلدة.
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وسيتمّ قطع السير من أمام "سبوت مول" الشويفات باتّجاه خلدة بشكل كامل، وسيُحوّل إلى الطريق المحاذي من أمام السبوت مول إلى حديقة بلدية الشويفات باتجاه خلدة مقابل الفاكهاني، وذلك اعتباراً من الساعة 09،00 من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس 21/09/2023، ولحين الانتهاء.
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".  
 
 
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