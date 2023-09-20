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لبنان
"عُملة" تدخلُ إلى لبنان لأمرٍ غير متوقع.. ماذا يجري؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-09-2023
|
09:45
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حذَّرت أوساطٌ ماليَّة من أمرٍ يحصلُ في الخفاء في سوق الدّولار ويرتبطُ بقيام نازحين سوريين بـ"إستقدام" أموالٍ من العملة السورية إلى لبنان وشراء الدولار بها من السوق.
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وقالت المصادر لـ
"لبنان24"
إنَّ السوق بات يشهدُ على تدفُّق الأوراق النقدية السورية منذ شهرين تقريباً، مشيرة إلى أنَّ هناك مخاوف من أن يتمّ إستثمار تلك الأموال لتهريب الدولار مُجدداً إلى سوريا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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