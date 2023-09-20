"عُملة" تدخلُ إلى لبنان لأمرٍ غير متوقع.. ماذا يجري؟

حذَّرت أوساطٌ ماليَّة من أمرٍ يحصلُ في الخفاء في سوق الدّولار ويرتبطُ بقيام نازحين سوريين بـ"إستقدام" أموالٍ من العملة السورية إلى لبنان وشراء الدولار بها من السوق.

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