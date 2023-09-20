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لبنان

منسق "العزم" للمسؤولين: اما انجزوا تسوية داخلية أو اعترفوا بعجزكم وفشلكم

Lebanon 24
20-09-2023 | 09:45
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رأى المنسق العام لتيار "العزم" في عكار، هيثم عز الدين، في بيان انه "على أعتاب السنة الأولى من الشغور الرئاسي، وعلى مشارف العام الدراسي الجديد مع ما يفرضه من تحديات والتزامات، أصبح اللبنانيون، حتى الميسورون منهم، غير قادرين على تأمينها".

وأضاف: "أمام الاسترخاء الواضح الذي تمارسه القوى السياسية وكأن البلاد بألف خير، يتساءل اللبنانيون: ماذا يمكن أن يوقظ ضمير القادة السياسيين في البلاد؟ وهل يعقل أن يكون الخارج احرص على مصلحتنا من بعض الداخل؟".

وأشار إلى إن "الترف السياسي لم يعد مقبولاً"، معتبراً في الوقت نفسه أنّ "انتظار التسويات الإقليمية والدولية لم يعد يجدي نفعاً أمام استباحة كرامات الناس وإراقة ماء وجوههم أمام المستشفيات وعلى أبواب المدارس والجامعات".

وختم البيان قائلاً: "المعادلة أصبحت واضحة: اما انجزوا تسوية داخلية دون انتظار صفارة خارجية، أو اعترفوا بعجزكم وفشلكم: هما خياران لم يعد لهما من ثالث".

 
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