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لبنان

حجّار عرض مع دو وال المشاريع التي تنفّذها الوزارة بتمويل من الإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
20-09-2023 | 09:58
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إستقبل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي الجديدة في لبنان السفيرة ساندرا دو وال بحضور فريق عمله.
وعرض الحجار خلال اللقاء المشاريع التي تنفّذها الوزارة بتمويل من الإتحاد الأوروبي مثل السجلّ الإجتماعي الموحّد والمشاريع التي تستهدف مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة من ناحية ترميمها وتزويدها بالطاقة الشمسيّة والمكننة وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا وتوحيد برامج المساعدات الماليّة في الوزارة.
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كذلك، دار حديث حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وأهميتها، وشدد الحجار على "تناغم المشاريع التي تنفذها الوزارة مع الاستراتيجية". 
مع هذا، فقد تطرّق الحجار خلال اللقاء الى موضوع النازحين السوريين وإتّفق مع دو وال على" التعمّق في الحديث عن هذا الملف خلال إجتماع آخر مخصّص له".
 
 
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